Ансамбль выступит с программой "Химия любви" в Капелле.

В Международный женский день в Капелле с программой "Химия любви" выступит ансамбль "Эссе-Квинтет". Он основан в 2007 году в г. Санкт-Петербурге студентами Санкт-Петербургского Университета Культуры и Искусств и Государственной Консерватории им. Римского-Корсакова.

Коллектив – один из самых титулованных в России ансамблей академического направления в исполнительстве на русских национальных инструментах. Коллектив представит произведения, посвященные женщинам или написанные ими.

Первое отделение: композиции из мировой коллекции красивейших танго и принесших настоящую славу их авторам: Астору Пьяццолле, Ришару Гальяно, Альфреду Шнитке

Второе отделение - это калейдоскоп ярких произведений, пронизанных сильными эмоциями.

Место: Капелла (Набережная реки Мойки, 20)

Цена: от 500 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Фото: организаторы