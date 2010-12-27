В Международный женский день в Капелле с программой "Химия любви" выступит ансамбль "Эссе-Квинтет". Он основан в 2007 году в г. Санкт-Петербурге студентами Санкт-Петербургского Университета Культуры и Искусств и Государственной Консерватории им. Римского-Корсакова.
Коллектив – один из самых титулованных в России ансамблей академического направления в исполнительстве на русских национальных инструментах. Коллектив представит произведения, посвященные женщинам или написанные ими.
Первое отделение: композиции из мировой коллекции красивейших танго и принесших настоящую славу их авторам: Астору Пьяццолле, Ришару Гальяно, Альфреду Шнитке
Второе отделение - это калейдоскоп ярких произведений, пронизанных сильными эмоциями.
Место: Капелла (Набережная реки Мойки, 20)
Цена: от 500 рублей
Возрастное ограничение: 6+
Фото: организаторы
Оставить комментарий