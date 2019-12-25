Анонс: "Дальний Восток – клондайк стартапов" в прямом эфире Piter.TV

Канал Piter.TV покажет в прямом эфире онлайн-встречу программным директором проекта "Стартап экспедиция-2019" Татьяной Бравиной и советником Агентства по информатизации и связи Камчатского края Григорием Бондаренко.

Центр подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС продолжает изучать феномен IT-прорыва Камчатки, Якутии и Дальнего Востока в рамках проекта "Цифровой алмаз". На прошлой неделе центр презентовал одноименный документальный фильм, а с этой недели запускает цикл онлайн-встреч с людьми, которые и отвечают за цифровую трансформацию в этих регионах.

25 апреля, суббота, в 12:00 (мск) приглашаем на онлайн-встречу с программным директором проекта "Стартап экспедиция-2019" Татьяной Бравиной и советником Агентства по информатизации и связи Камчатского края Григорием Бондаренко. В рамках проекта Центра подготовки CDTO ВШГУ РАНХиГС "Цифровой алмаз" поговорим о самой масштабной на Дальнем Востоке инициативе по поиску и поддержке высокотехнологичных предпринимателей "Стартап экспедиция".

Канал Piter.TV покажет это событие в прямом эфире. Следить за ним можно в разделе "Наши трансляции".

Какие механизмы имеют региональные органы власти для выявления и поддержки перспективных предпринимателей на примере проекта "Стартап Экспедиция"? Как организовать процесс сотрудничества между государством и высокотехнологичными стартапами, как выявлять перспективные начинания в бизнесе? Как инновационные проекты помогают развитию региона? На эти и другие вопросы ответят Татьяна Бравина, Григорий Бондаренко и финалисты "Стартап Экспедиции" прошлого года из Владивостока и Якутска, которым вы сможете задать вопросы в прямом эфире!

