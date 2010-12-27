Анджелина Джоли рассстраивает поклонников истощенным видом

Актриса попала в объектив папарацци во время прогулки.

Многие люди со всего мира следят за бракоразводным процессом одной из красивых пар: Брэд Питта и Анджелины Джоли. И стресс, которым сопровождается процесс, нисколько не красит звезд. Об этом сообщают российские СМИ.

Не так давно суд разрешил Питту видеться с детьми через день и говорить по телефону в любое время. У Джоли такое решение восторга не вызвало. Из-за частого стресса, актриса снова близка к анорексии. В СМИ даже появились слухи, что Анджелина морит себя голодом и отказывается от еды.

Несколько дней назад папарацци засняли артистку. Поклонники были шокированы, насколько она измождена и худа. Также фанаты отметили, что такая худоба сильно старит Анджелину.



Фото: justjared/ Instagram

Ранее Джоли познакомила детей со своим новым любовником.

Фото: Анджелина Джоли | Angelina Jolie/ ВК