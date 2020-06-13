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Анджела Дэвис считает, что в США начинается революция

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В 70-е годы Дэвис стала одним из символов борьбы за права чернокожих.

Известная американкскаая правозащитница Анджела Дэвис оценила происходящее в США, как революцию. Об этом социолог сказала в интервью порталу Truthout.

По ее словам, в Америке наблюдаются большие проблемы в сферах образования, здравоохранения и вопросах насилия. Она добавила, что к светлому будущему США могут привести упразднение тюрем и некоторых силовых институтов государства.

Напомним, что Дэвис получила широкую известность в 70-е годы, когда вела активную борьбу за за права чернокожих и заключенных в США. С конца мая в Америке проходят протесты на фоне гибели чернокожего жителя, который скончался в результате жестоких действий полиции. Все подробности об этом событии и реакции общества на него можно прочитать в специальном материале Piter.TV

Видео: YouTube/ Karl Kroll;  YouTube/ The Telegraph
Фото: globallookpress.com

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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