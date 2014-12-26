Андрей Носков стал режиссером

Актер представил свой фильм, снятый при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В Доме кино показали фильм "До звезды!", режиссером которого является актер театра и кино Андрей Носков. Сюжет произведения посвящен маленькому человеку, которые попадает в различные ситуации и постоянно задается философскими вопросами. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Главный герой – обычный мужчина, который работает менеджером и смотрит телевизор по выходным. Его жизнь резко меняется, когда сотрудники спецслужб сообщают, что именно он выбран для представления нашей цивилизации инопланетянам.

В кинокартине снялись Нина Усатова, Юрий Гальцев, Александра Тютрюмова и другие. Фильм снят при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Пока нет информации, когда фильм появится в прокате. Носков надеется, что это произойдет в 2023 году.

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Фото: Pxhere