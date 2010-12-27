Андрей Аршавин хочет вернуться в "Зенит" в качестве генерального спонсора

На новой должности футболист планирует поменьше работать и побольше зарабатывать.

В понедельник, 5 ноября, стало известно, что Андрей Аршавин хочет уйти из казахстанского "Кайрата". Спортсмен заявил о своем желании вернуться в "Зенит". Об этом Аршавин рассказал экс-футболисту, а ныне спортивному комментатору Евгению Савину в программе "Красава" на видеохостинге YouTube.

По словам российского нападающего, никаких предпосылок для возвращения в состав сине-бело-голубых в какой-либо должности у него пока нет. Аршавин пошутил, что не против был бы занять место Алексея Борисовича. Речь идет об Алексее Миллере – председателе правления ПАО "Газпром", который является генеральным спонсором петербургского клуба. На новой должности футболист хотел бы поменьше работать и побольше зарабатывать.

Напомним, Андрей Аршавин играл за "Зенит" с 2000 до 2008 гг. и с 2012 по 2015 гг. В составе команды он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также поднимал над головой Кубок и Суперкубок УЕФА.

За "Кайрат" футболист отыграл три сезона и провел более 100 матчей, в которых забил 30 голов и 37 раз ассистировал партнерам по команде. Играя за "Кайрат" Аршавин дважды стал серебряным призером Казахстана, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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Фото: ФК "Зенит"