Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации с арендой Александра Кокорина в "Сочи"

Экс-игрок "Зенита" уверен, что форвард доиграет сезон в команде Владимира Федотова.

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с арендой Александра Кокорина в "Сочи" на фоне пандемии коронавируса и паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.) до 31 мая.

"С Кокориным самая интересная ситуация получилась, ему же зарплату в "Сочи" выплатили всю наперед. А 16 мая он должен быть в "Зенит" по окончании аренды. Что по зарплате? Здесь вопрос личных отношений Саши с президентом "Сочи". Думаю, они все решат. Мне кажется, что Кокорин доиграет сезон в "Сочи"", - сказал Аршавин в эфире телеканала "Матч ТВ".

Напомним, Александр Кокорин был арендован "Сочи" до конца нынешнего сезона в РПЛ. Права на игрока принадлежат "Зениту". Его контракт с сине-бело-голубыми истекает этим летом. В составе "Сочи" нападающий провел четыре матча и забил три гола. Команда Владимира Федотова покинула зону прямого вылета и поднялась на 12-е место в турнирной таблице.

Ранее Александр Панов прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина.

Фото: fc-zenit.ru