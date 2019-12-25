Экс-футболист "Зенита" Александр Панов считает, что Александр Кокорин должен остаться в "Сочи"

Форвард перешел в клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона РПЛ.

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Александр Панов в интервью изданию "Спорт-Экспресс" поделился мнением о выступлении Александра Кокорина в составе "Сочи".

"Думаю, то, что Кокорина отправили в "Сочи" в аренду, является своеобразной политикой руководства клуба, которое считает такой вариант лучшим для восстановления игровых кондиций. Кроме того, в "Зените" есть два классных, стабильных форварда - Артем Дзюба и Сердар Азмун. И появление в составе третьего нападающего могло бы внести дисбаланс. А выход на замену вряд ли устроил бы самого Кокорина. Так что "Сочи" для него - оптимальный вариант", - сказал Панов.

Напомним, Александр Кокорин был арендован "Сочи" до конца нынешнего сезона в РПЛ. Права на игрока принадлежат "Зениту". Его контракт с сине-бело-голубыми истекает этим летом. В составе "Сочи" нападающий провел четыре матча и забил три гола.

Ранее стало известно, что Александр Кокорин не вернется в "Зенит" из "Сочи" до конца аренды.

Фото: fc-zenit.ru