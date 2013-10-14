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Анчелотти стал новым главным тренером "Реала"

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Контракт Анчелотти рассчитан до лета 2024 года.

Футбольный клуб "Реал" официально объявил о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера. Анчелотти сменит на посту главного тренера "Реала" Зинедина Зидана. 

"Хотя мне понравилось работать в "Эвертоне", мне представилась невероятная возможность. Считаю, что это правильный шаг для меня и моей семьи в настоящее время", — приводит слова Анчелотти пресс-служба "Эвертона".

По данным журналиста Фабрицио Романо, итальянский тренер будет зарабатывать в "Реале" около 6 миллионов евро в год. 

Последним местом работы 61-летнего тренера был английский "Эвертон". Ранее Анчелотти уже работал в "Реале" с 2013 по 2015 год. 

Ранее стало известно, что "Зенит" стал 33-м в списке самых ценных футбольных брендов мира.

Видео: YouTube / Nino Productions

Теги: анчелотти, анчелотти реал
Категории: Спорт, Мировые новости, Лента новостей,

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