Аналитики рассказали, с какими рисками сталкиваются студенты при поиске работы

Среди общего числа соискателей студенты и выпускники составляют 14%.

Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter проанализировали резюме студентов. В среднем представители молодежи рассчитывают на зарплату не менее 30 тыс. рублей в месяц, сообщила "Gazeta.SPb".

В России же работодатели готовы предложить студентам и выпускникам зарплату в размере 33 тыс. рублей. У большей части студентов есть желание работать за границей.

Аналитики отметили, что молодые специалисты оказываются в зоне риска из-за того, что многие компании не хотят обучать работника и давать время на получение опыта в своей организации. Работодателям важна способность быстро адаптироваться к новым условиям труда.

В целом анкеты студентов и выпускников занимают 14% от общего числа соискателей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта.

Фото: pixabay.com