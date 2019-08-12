Система будет следить за успеваемостью учащихся, а также за их участием в общественной жизни вуза.

С 2021 года студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта (ИИ). Система будет следить за успеваемостью учащихся, а также за их участием в общественной жизни вуза. Об этом сообщают "РИА Новости", ссылаясь на слова директора Центра EdCrunch University НИТУ "МИСиС" Нурлана Киясова.

ИИ сможет отбирать студентов с низкой успеваемостью, основываясь на данных цифрового следа. Также система будет оценивать активность и поведение учащихся на лекциях. После этого она будет давать советы руководству вуза по поводу дальнейшей судьбы студента. Его могут поощрить, отправить на дополнительные курсы, активнее спрашивать или отчислить.

Подчеркивается, что рекомендации ИИ не будут обязательны к исполнению. Итоговое решение будет по-прежнему принимать деканат.

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Видео: YouTube / Mgimo, Видеостудия Plan Big