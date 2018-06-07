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Психолог рассказал, как морально подготовить ребенка к школе

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Самым важным специалисты называют постепенное снижение родительского контроля.

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко рассказал, как родителям стоит морально готовить своих детей к началу нового учебного года. Об этом сообщил RT.

Как отметил эксперт, ребенку нужно дать понять, что он становится взрослым и, что родительский контроль в его отношении снижается. В этот же момент стоит донести, что учеба является не игрой, а возможностью реализовать себя через получение новых знаний и через соблюдение неких правил.

Зинченко также напомнил, что в начальной школе особенно важно отмечать старания детей. Если чувствовать все особенности своего ребенка, то не возникнет никаких сложностей с направлением его в нужную сторону. 

Ранее Piter.TV сообщал, что через год в России введут национальный стандарт на школьную форму.

Видео: YouTube
YouTube/ WATTSENGLISH

Теги: психолог, учебный год, школа
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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