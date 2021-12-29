Аналитик рассказал, в каком случае может произойти обвал рубля

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказала агентству "Прайм", что при нынешних ценах на нефть и отсутствии геополитического фактора, доллар стоил порядка 65 рублей.
Это можно было увидеть в октябре прошлого года, когда нефть в моменте доходила до 86 долларов за баррель, а рубль укреплялся выше 70 единиц за доллар – максимума с июля 2020 года.
Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"
Аналитик отметил при этом, что если будет вооруженный конфликт и России примет в нем участие, то обвал рубля может произойти очень быстро. Он отметил, что в таком случае российскую валюту не спасут даже цены на нефть.
Коган отметил, что нефтяные котировки тоже уязвимы в случае, если начнется распродажа госрезервов Китая и США, или с Ирана снимут санкции.
Новый опасный штамм, по словам эксперта, тоже может обвалить нефтяной рынок. В таком случае курс доллара может составить и 100 рублей.
Ранее мы писали, что российский рынок акций открылся ростом во вторник, 1 февраля.
Фото: pixabay
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