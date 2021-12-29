Аналитик рассказал, в каком случае может произойти обвал рубля

Он отметил, что если бы не было геополитического фактора, то курс доллара составлял бы 65 рублей.

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказала агентству "Прайм", что при нынешних ценах на нефть и отсутствии геополитического фактора, доллар стоил порядка 65 рублей.

Это можно было увидеть в октябре прошлого года, когда нефть в моменте доходила до 86 долларов за баррель, а рубль укреплялся выше 70 единиц за доллар – максимума с июля 2020 года. Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"

Аналитик отметил при этом, что если будет вооруженный конфликт и России примет в нем участие, то обвал рубля может произойти очень быстро. Он отметил, что в таком случае российскую валюту не спасут даже цены на нефть.

Коган отметил, что нефтяные котировки тоже уязвимы в случае, если начнется распродажа госрезервов Китая и США, или с Ирана снимут санкции.

Новый опасный штамм, по словам эксперта, тоже может обвалить нефтяной рынок. В таком случае курс доллара может составить и 100 рублей.

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