Известный американский актер устроил истерику и скандал в аэропорту из-за того, что его не узнали

Появились подробности скандала, который устроил 29-летний актер Хэйли Джоэл Осмент, который стал популярным сыграв главную роль в фильме "Шестое чувство".

Некогда популярный актер Хейли Джоэл Осмент устроил скандал в аэропорту Лас-Вегаса.

Сообщается, что 29-летний мужчина опоздал на свой рейс. Сотрудники аэропорта предложили ему место в самолете, который должен был вылететь на следующие сутки. Но, вместо благодарности, мужчина повел себя крайне неадекватно, он начал бравировать своими заслугами в кино: "Да вы вообще знаете, кто я такой?". Но сотрудники аэропорта не признали в мужчине знаменитость, что вообще вывело из себя актера. Он перешел на оскорбления, и скандал разгорелся еще больше. Хейли Джоэл покинул здание аэропорта до приезда полиции. Позднее он вернулся и пригрозил всех уничтожить, но опять ретировался до приезда правоохранителей.

Хейли Джоэл Осмент довольно много снимается в кино и сериалах. Его фильмография насчитывает около 100 ролей. Но на пике популярности он был в детстве, сыграв главную роль в фильме "Шестое чувство" с Брюсом Уиллисом. Зрителям он запомнился мальчиком с грустными глазами. За эту роль он был номинирован на "Оскар" за роль второго плана. Но сейчас, несмотря на свою занятость в фильмах и сериалах, выдающихся ролей у него нет.

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Видео: Instagram/hjosment(кадры из нового сериала Future Man)

Фото: Instagram/hjosment, свободные источники