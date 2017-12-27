Американка исполнила саундтреки "Звездных войн" при помощи карандаша и формул

Жительница США Дени Очоа записала два видео, на которых она "исполняет" два саундтрека из "Звездных войн" при помощи карандаша и математических формул.

Необычные инструменты для исполнения саундтреков из фильмов "Звездные войны" выбрала американка Дени Очоа (Dani Ochoa). В опубликованных видео две песни из саги девушка исполнила, записывая математические формулы карандашом на бумаге. Таким необычным способом она исполнила "Имперский марш" (тема Дарта Вейдера и темной стороны), а также "Кантина" - мелодию, которую играет оркестр в заведении на Татуине.

Девушка рассказала, что она любит математику и треки воссоздала в перерывах между учебой. Чтобы определиться с основной мелодией у нее ушло около 20 минут. Еще час она потратила, чтобы подобрать математически разборчивые уравнения для этого.

Видео: Youtube / Dani Ochoa