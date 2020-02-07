При этом граждане США недовольны своей эвакуацией 5 февраля.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя. Об этом сообщает The Washington Post.

Американцы отметили, что российские туристов в встречали представители РФ, которые установили информационный стол с флагом страны. Позже туристам предоставили автобусы в аэропорт.

При этом граждане США недовольны своей эвакуацией 5 февраля. Они отметили, что в аэропорту царил невероятный хаос. Американцы отметили, что почувствовали себя беженцами.

Ранее мы сообщали о том, что иммунитет россиян проверят на устойчивость к коронавирусу.

Видео:South China Morning Post/YouTube