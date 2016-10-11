АлоэВера - День рождения

Праздничный концерт в честь 5-летия группы "АлоэВера".

АлоэВера - неудобная группа. Название стиля не подберешь, избитыми эпитетами не отделаешься. Концерт АлоэВера - это 1,5 часовой мастер-класс о том, как стать свободными и любить, что есть силы.

Мы позволим себе обойтись без известных имен, без цитат и замысловатых попыток описать словами музыку. Знакомство с АлоэВера должно начинаться с личной встречи. Нужно прийти на концерт.

На этот раз Вера Мусаелян и ее команда выступят в клубе "Зал Ожидания". "Юбилейный" концерт пройдет под лозунгом "5 лет - ума нет!".