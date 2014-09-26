Памятную аллею заложили в Ленинградской области

Аллея из молодых елей в Любани посвящена журналистам, которые воевали и погибли в Ленинградской области.

В Любани заложили аллею памяти журналистов, воевавших и погибших в годы Великой Отечественной войны на ленинградской земле. Корреспонденты и кинооператоры освещали события Великой Отечественной войны и передавали новости с фронта. В память об их подвиге здесь высадили молодые ели по инициативе областного Комитета по печати.

Мы планировали, что на территории Тосненского района выберем небольшой памятник и сможем убрать старые листья, ветки, подкрасить, где надо, чтобы к 9 Мая памятник выглядел соответствующим образом. В процессе подготовки возникла идея посадить аллею. Константин Визирякин, председатель Комитета по печати правительства Ленинградской области

Среди погибших под Любанью – молодой корреспондент "Литературной газеты" Всеволод Багрицкий – сын поэта Эдуарда Багрицкого. Стенд с именами журналистов установили возле аллеи, позже на этом месте появится мемориальная доска.

Это будет целый комплекс, в котором мы сделаем дорожки, установим скамейки, освещение. Это будет интересное место для того, чтобы прийти и погрузиться в историю. Я уверен, что наше молодое поколение, наши краеведы будут проводить здесь занятия. Алексей Леонов, глава МО Любанское городское поселение

В высадке деревьев приняли участие журналисты, ученики любанской школы, местные жители и лесничие.

Вместе с администрацией и населением, мы участвуем в любом мероприятии: очень хочется, чтобы было лучше. Мы знали, что здесь высадят аллейку, молодёжь пришла, все помогли. Население у нас маленькое, не все участвуют, но мы – старые пеструшки старой закалки – мы все время приходим. Зоя Иванова, местная жительница

Активисты убрали территорию сквера 30-летия Победы, а также привели в порядок памятник сожженным деревням.

Фото, видео: Piter.TV