Аллегрова и Гагарина удивили "Новую волну" глубокими декольте

Ирина Аллегрова, которой исполнилось 65 лет, не стесняется отровенных нарядов. Она посетила конкурс "Новая волна", где поразила всех глубоким вырезом на платье.
Артистка нечасто выходит в свет и посещает светские мероприятия, однако на конкурс в Сочи она прилетела по приглашению Игоря Крутого.
В концертном зале певицу заметили в цветастом платье, которое подчеркивало хорошую форму Аллегровой.
Фото: instagram.com/irinaallegrova.ru
Откровенным платьем выделилась и Полина Гагарина. Певица только недавно стала мамой, но быстро вернула отличное физическое состояние.
30-летняя артистка появилась в белом открытом платье, которое украшал глубокий вырез спереди. По словам Гагариной, ей нравится ощущать свое тело в тонусе и видеть результат в зеркале, сообщает "Комсомольская правда".
Фото: instagram.com/gagara1987
Видео: instagram.com/irinaallegrova_my_life