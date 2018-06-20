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Из подсобки алкомаркет на шоссе Революции вынесли 300 тысяч рублей
Сегодня, 15:32
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Rybka123

Из подсобки алкомаркет на шоссе Революции вынесли 300 тысяч рублей

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Неизвестный похитил из магазина в Красногвардейском районе более 300 тысяч рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, инцидент случился 15 апреля в магазине алкогольной продукции на Шоссе Революции. Злоумышленник проник в подсобное помещение и достал из металлического ящика 344 тысячи 900 рублей. Сотрудники магазина обратились в полицию. Правоохранительные органы начали поиск преступника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото:Piter.TV

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Категории: Лента новостей,

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