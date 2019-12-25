Алиша Эггерт. Ты (на) остров(е)

Петербуржцы и гости города могут заглянуть в "Новую Голландию" и посмотреть на инсталляцию из неона, созданную Алишей Эггерт и Майком Флемингом.
Игра слов в ней подчеркивается динамикой, а простое высказывание приобретает дополнительные и противоречивые смыслы. Простым жестом художница смещает фокус с географического понятия острова в сторону метафорического, политического или даже идеологического
отметили в пресс-службе пространства.
Художница предлагает задуматься не только о себе, но и о мире, в котором мы живем и какие роли играем.
You are (on) an island создавалась для фестиваля на острове Пикс в штате Мэн. Затем посетила Австралию и еще несколько штатов Америки, а также Англию. И вот она в России. На острове "Новая Голландия" представлена специальная версия инсталляции, увеличенная и адаптированная для экспонирования на крыше.
Где: набережная Адмиралтейского канала, 2; 12 корпус со стороны площади Труда
Фото: newhollandsp.ru
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