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Алиша Эггерт. Ты (на) остров(е)
Сегодня, 11:00
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smirenny

Алиша Эггерт. Ты (на) остров(е)

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Инсталляция продлится до 30 октября.

Петербуржцы и гости города могут заглянуть в "Новую Голландию" и посмотреть на инсталляцию из неона, созданную Алишей Эггерт и Майком Флемингом. 

Игра слов в ней подчеркивается динамикой, а простое высказывание приобретает дополнительные и противоречивые смыслы. Простым жестом художница смещает фокус с географического понятия острова в сторону метафорического, политического или даже идеологического

отметили в пресс-службе пространства.

Художница предлагает задуматься не только о себе, но и о мире, в котором мы живем и какие роли играем.

You are (on) an island создавалась для фестиваля на острове Пикс в штате Мэн. Затем посетила Австралию и еще несколько штатов Америки, а также Англию. И вот она в России. На острове "Новая Голландия" представлена специальная версия инсталляции, увеличенная и адаптированная для экспонирования на крыше.

Где: набережная Адмиралтейского канала, 2; 12 корпус со стороны площади Труда

Фото: newhollandsp.ru

Теги: выставка
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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