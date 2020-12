Алина Загитова и Ольга Бузова вместе станцевали на льду

Звезды исполнили совместный танец за кулисами шоу "Ледниковый период".

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова исполнила совместный танец с участницей шоу "Ледниковый период" Ольгой Бузовой. Видео опубликовано в Instagram и TikTok девушек.

Загитова и Бузова станцевали под песню Where Is the Love? группы The Black Eyed Peas за кулисами шоу "Ледниковый период". Они исполнили простой танец – держась за руки звезды попрыгали на месте, сделали разворот вокруг себя и обнялись.

Напомним, олимпийская чемпионка Алина Загитова дебютировала в роли ведущей в седьмом сезоне проекта Первого канала "Ледниковый период". Телеведущая и певица Ольга Бузова выступает в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым.

Видео: Instagram / buzova86