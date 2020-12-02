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Алина Загитова и Ольга Бузова вместе станцевали на льду

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Звезды исполнили совместный танец за кулисами шоу "Ледниковый период".

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова исполнила совместный танец с участницей шоу "Ледниковый период" Ольгой Бузовой. Видео опубликовано в Instagram и TikTok девушек.

Загитова и Бузова станцевали под песню Where Is the Love? группы The Black Eyed Peas за кулисами шоу "Ледниковый период". Они исполнили простой танец – держась за руки звезды попрыгали на месте, сделали разворот вокруг себя и обнялись.

Напомним, олимпийская чемпионка Алина Загитова дебютировала в роли ведущей в седьмом сезоне проекта Первого канала "Ледниковый период". Телеведущая и певица Ольга Бузова выступает в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым.

Ранее Юлианна Караулова впервые прокомментировала ссору с Бузовой.

Видео: Instagram / buzova86

Теги: алина загитова, ледниковый период, ольга бузова
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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