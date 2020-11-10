Алена Швец сняла клип "Машина для убийств" в Петербурге

В клипе певица катается катается в петербургском метро, а затем угоняет машину.

Во вторник, 10 ноября, в сети появился клип Алена Швец на песню "Машина для убийств". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале певицы.

По сюжету певица со своей подругой и продюсером Сашей Мусор встречаются в петербургской подземке, а затем устраивают хаотичную прогулку по городу. В конце прогулки девушки грабят магазин и угоняют машину.

Известно, что песня войдет в новый альбом певицы "Королева отстоя".

Ранее мы сообщали о том, что "Союзмультфильм" готовит детектив "Золотой Улей" по сценарию Донцовой.

Видео:Алена Швец/YT