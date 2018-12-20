Алексей Герман снимет фильм о театрах Петербурга

Премьера запланирована на 2020 год.

Режиссер фильмов "Довлатов" Алексей Герман – младший снимет документальное кино о жизни петербургских театров. Об этом кинодел рассказал в интервью "Российской газеты".

По словам Германа – младшего в отличие от других стран, театральная жизнь в кинематографе России не сильно отражена, что он считает несправедливым. К работе над картиной режиссер, как коренной москвич, обещает подойти с объективной точки зрения. При поддержке "Ленфильма" он снимет фильм о Мариинском театре, МДТ, БДТ, Александринском театре, а также посетит менее известные театры. Премьера запланирована на 2020 год.

Алексей Герман – младший – сын народного артиста и кинорежиссера Алексея Германа. За свою карьеру он снял семь полнометражных картин и стал обладателем премий "Ника" и двух "Золотых львов".

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Фото: ВК / Малый театр России