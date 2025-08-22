  1. Главная
Сегодня, 10:29
Александрова вышла в полуфинал турнира в Монтеррее

Россиянка прошла в четвертьфинале Носкову.

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Монтеррее.

В четвертьфинале турнира соперницей 14-й ракетки мира была представительница Чехии Линда Носкова. Александрова добилась победы со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут.

За выход в финал турнира в Монтеррее россиянка сыграет с Марией Боузковой из Чехии. Встреча состоится завтра, 23 августа.

Ранее мы сообщали, что Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Монтеррее.

