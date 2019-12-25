Сын Евгения Плющенко набрал 171,65 балла на Гран-при в Анкаре

Плющенко-младший выступил на юниорском этапе Гран-при и стал 13-м.

Тринадцатилетний фигурист Александр Плющенко дебютировал на юниорском этапе Гран-при ISU в Анкаре под флагом Азербайджана. Он занял тринадцатое место, набрав по сумме двух программ 171,65 балла. За произвольную программу спортсмен получил 114,53 балла. Победу одержал японец Дайя Эбихара с результатом 216,66 балла.

О смене гражданства стало известно в мае. Источники сообщили, что Плющенко-младший будет выступать за Азербайджан, позже это подтвердил его отец Евгений Плющенко. Дебют вышел волнительным. В короткой программе двойной аксель завершился степ-аутом, а каскад с тройным флипом — недокрутом на полоборота на тройном тулупе.

Обозреватель РИА Новости Дмитрий Ходоровский обратил внимание на другой аспект. По его словам, Александру пришлось конкурировать с фигуристами, которых в юниорском катании можно назвать "взрослыми дядями". Большинство участников старше его на три-четыре года, а некоторые — на шесть лет. В юниорской категории такая разница ощущается особенно сильно.

Ходоровский отметил, что видел выступления Евгения Плющенко в 13 лет. Наблюдая за прокатом его сына, он понял: это действительно Плющенко. У Александра хороший конек и вращения, над которыми его отец работал всю карьеру. Волнение сказалось на элементах, но база уже видна.

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Фото: Telegram/Евгений Плющенко