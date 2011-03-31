Александр Олешко рассказал о споре с Людмилой Гурченко

Телеведущий бросил трубку, когда в первый раз разговаривал с актрисой.

Российский актёр театра и кино, телеведущий Александр Олешко рассказал о своем первом разговоре с народной артисткой Людмилой Гурченко. Это произошло в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В начале своей карьеры Олешко позвонил Людмиле Гурченко, представившись корреспондентом журнала "Молодая и привлекательная". Артистка ответила, что она "уже давно не молодая и не привлекательная". После этого Олешко бросил трубку. Он должен был возразить ей, сказав обратное, однако понял это только спустя время.

Олешко, еще будучи выпускником циркового училища, тренировался, чтобы научиться красиво говорить. Ведь это необходимо для профессии артиста. Для освоения навыка, он много читал и интервьюировал разных людей, представляясь корреспондентом.

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Фото: Instagram / @oleshkoaleksandr