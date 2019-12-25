Александр Медведев прокомментировал проведение теннисных матчей без зрителей

По его мнению, теннисные турниры без зрителей выглядят хуже, чем футбольный матч при пустых трибунах.

Генеральный директор турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy и Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) St. Petersburg Open Александр Медведев высказал свое мнение по поводу проведения теннисных турниров без зрителей, сообщил ТАСС.

Британское издание Telegraph сообщило, что в Германии запланированы турниры без зрителей с 1 по 4 мая. По мнению Александра Медведева, теннисный турнир без зрителей будет выглядеть хуже, чем футбольный матч при пустых трибунах, потому что не будет реакции на каждый красиво сыгранный мяч. Однако он считает решение провести турниры неплохим решением, ведь зарплата теннисистов зависит от участия в турнирах.

Медведев поделился, что вопрос возобновления сезона в теннисе пока не решен, ожидается решение управляющих органов мирового тенниса.

Ранее мы писали, что футбольная Лига чемпионов может возобновиться 7 августа.

Фото: pixabay