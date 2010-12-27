Александр Колесов рассказал о погоде на 1 сентября

Главный синоптик уверил родителей и школьников в том, что утром первого сентября дожде не будет.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов расказал, какой погоды стоит ждать жителям города в сентябре. Первый осенний месяц начнется с кротковременных дождей. Согласно прогнозам регионального Гидрометцентра, сентябрь будет теплым.

Первого сентября утром осадки не выпадут. Однако, вттечение дня существует большая вероятность ливней. Завтра вблизи территории Калининграда проходит циклон. Эксперт полагает, что уже к 12-13 часам дня его следует ждать над Северной столицей.

Температура воздуха прогреется выше 20 градусов тепла. Придет юго-восточный ветер. Его скорость достигнет одного-трех метров в секунду. Как отмечает специалист, в период школьных линеек ожидается температура до плюс 17-19 градусов. Максимум будет днем - на территории Северной столицы дойдет до 21-22 градусов тепла.

Напомним, что ранее Александр Колесов рассказал об погодных итогах за лето 2018 года.

Фото: Piter.tv