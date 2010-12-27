Александр Колесов: "За лето 2018 года был 41 дождливый день"

В прошлом году этот показатель достиг 60 дней.

Главный синоптик Петербурга рассказал, что лето 2018 года было гораздо теплее, чем в 2017 году. Повышенная тепература, не характерная для Северной столицы была еще зафиксирована с весны. В апреле средний показатель был ыше норы на два градуса тепла. В мае наблюдался дефицит осадков. Этот месяц также охарактеризовывался экстремально жаркой погодой. таких тмемператур город не видел с 1997-1998 годов.

За прошедшее лето самым прохладным месцем стал июнь. Аномалия составила всего плюс шесть градусов к обычным показателям. Первый месяц также запомнился местным жителям малым количеством осадков. В общей сложности их выпало 23 миллиметра. Все 30 дней светило солнце.

В начале июля петербуржцев ждало похолодание. Первая декада находится в тридцатке самых холодных декад за все время наблюдения. Средняя температура первой декады месяца составила 23 градуса. В конце месяца была зафиксирована температура в 29.9 градусов. Осадков выпало больше нормы - отклонение составило 95 милиметров.

В августе теплая погода продолжила лидировать над прохладо, несмотря на небольшое понижение температуры в середине месяца. Средняя температура достигла 19,2 градусов. Большая часть осадков выпала во второй половине месяца. Их количество составило 67 миллиметров на данный момент. Цифра еще будет меняться.

Спикер также отметил, что днем 31 августа в Петербурге не прогнозируются дожди. В общей сложности за лето выпало 82 процентов осадков от нормы.

Напомним, что утром Северную столицу окутал туман.

Фото: Piter.tv