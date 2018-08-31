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Утром 31 августа Петербург накрыл туман

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Петербуржцы жалуются на плохую видимость.

Санкт-Петербург в пятницу 31 августа утром накрыл непроглядный туман. Специалисты из Гидрометцентра предупреждают автомобилистов быть осторожными на дорогах из-за плохой видимости. Однако, по данным синоптиков, ждать осадков к концу рабочей недели не стоит.

Наш мобильный корреспондент заснял на видео погодное явление. По рассказу местного жителя, за жилыми многоэтажками располагается КАД. В обычных условиях трассу отчетливо видно. Однако, на данный момент дорога исчезла в густом тумане.

Фото и видео: Piter.tv

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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