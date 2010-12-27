Александр Кержаков нарушил правила пользования метрополитеном

Бывший игрок "Зенита" Александр Кержаков спустился в петербургское метро. Судя по всему, метрополитен произвел на футболиста впечатение: снимок в Instagram он выложил с хэштэгами "питер", "метро" и "любовь".
Один из пользователей заметил, что Кержаков нарушил правила пользования метро, ведь сидеть на ступеньках эскалатора запрещено.
Также пошутить над спортсменом решил Андрей Аршавин.
"Как там? Фрунзенский радиус запустил?",
— оставил комментарий бывший капитан сборной России.
Ранее Александр Кержаков поддержал возвращение пива на российские стадионы.
Фото: Александр Кержаков / Instagram
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