Александр Кержаков нарушил правила пользования метрополитеном

Футболист решил прокатиться в петербургской подземке

Бывший игрок "Зенита" Александр Кержаков спустился в петербургское метро. Судя по всему, метрополитен произвел на футболиста впечатение: снимок в Instagram он выложил с хэштэгами "питер", "метро" и "любовь".

Один из пользователей заметил, что Кержаков нарушил правила пользования метро, ведь сидеть на ступеньках эскалатора запрещено.

Также пошутить над спортсменом решил Андрей Аршавин.

"Как там? Фрунзенский радиус запустил?", — оставил комментарий бывший капитан сборной России.

Ранее Александр Кержаков поддержал возвращение пива на российские стадионы.

Фото: Александр Кержаков / Instagram