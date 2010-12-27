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Александр Кержаков нарушил правила пользования метрополитеном
Сегодня, 22:34
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Александр Кержаков нарушил правила пользования метрополитеном

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Футболист решил прокатиться в петербургской подземке

Бывший игрок "Зенита" Александр Кержаков спустился в петербургское метро. Судя по всему, метрополитен произвел на футболиста впечатение: снимок в Instagram он выложил с хэштэгами "питер", "метро" и "любовь".

Один из пользователей заметил, что Кержаков нарушил правила пользования метро, ведь сидеть на ступеньках эскалатора запрещено.

Также пошутить над спортсменом решил Андрей Аршавин.

"Как там? Фрунзенский радиус запустил?",

— оставил комментарий бывший капитан сборной России. 

Ранее Александр Кержаков поддержал возвращение пива на российские стадионы.

Фото: Александр Кержаков / Instagram 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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