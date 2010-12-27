Александр Говорунов поздравил молодых лейтенантов на Дворцовой

В этом году более ста человек окончили ВУЗ с красным дипломом.

В Северной столице 452 молодых лейтенанта получили дипломы об окончании университета МВД, сообщает канал "Санкт-Петербург".

В этом году более ста человек окончили ВУЗ с красным дипломом. Шесть выпускников получили золотые медали. В будущем лейтенанты пополнят ряды следователей, криминалистов, оперативников и судебных экспертов.

Сегодня и правда очень хороший, солнечный и добрый день, но для вас он еще торжественный и очень памятный. Вы завершили учебу, вы благополучно сдали экзамены. И теперь вас, молодых лейтенантов уже ждут в подразделениях правоохранительных органов. Александр Говорунов, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Среди выпускников около 200 девушек. После вручения медалей и дипломов на Дворцовой площади состоялись показательные выступления по рукопашному бою.

Фото: администрация Центрального района.