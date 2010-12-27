Главный судья РФС посоветовал "зенитовцу" подкачать пресс

Александр Егоров пошутил насчет причины офсайдов в матче "Зенита" с "Рубином".

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал незасчитанные голы "Зенита" в ворота "Рубина". По словам главы РФС, чтобы не было офсайдов, "надо подкачать пузо", передал "Чемпионат".

В матче "Зенит" - "Рубин" отменили сразу же три гола петербургского клуба из-за офсайдов. Один из них принадлежит Артему Дзюбе. Лицо разочарованного нападающего стало мемом и разошлось по Интернету.

"Миллиметровые офсайды, но они и вправду были. Справедливость восторжествовала. Понятно, что кому-то обидно. Кому-то надо пресс подкачать, чтобы пузо не торчало. Но это я так, шутя", - сказал Егоров.

Напомним, встреча клубов 21 сентября завершилась со счетом 5:0 в пользу "Зенита". Сине-бело-голубые вновь вернули себе лидерство в турнирной таблице РПЛ.

Фото: rg.ru