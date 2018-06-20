Александр Друзь снялся в клипе петербургской группы "Кирпичи"

В каком именно клипе снялся Друзь, и когда состоится его премьера, участники съемок не сообщили.

Знаменитый знаток Александр Друзь, которого отстранили от телевидения после скандала на "Что? Где? Когда?", снялся в клипе петербургской группы "Кирпичи". Об этом он рассказала у себя в Instagram.

В после к совместному с музыкантами фото знаток написал слова благодарности, а также рассказал что съемки ролика проходили в креативном пространстве "Севкабель Порт". Фронтмен "Крипичей" Василий Васин тоже выложил фото с телезвездой и поблагодарил его за работу.

В каком именно клипе снялся Друзь, и когда состоится его премьера, участники съемок не сообщили.

Напомним, в феврале знаток попал в скандал вокруг игры "Что? Где? Когда?". Главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер заявил, что Друзь пытался узнать у него ответы на вопросы викторины. В случае победы знаток предложил поделить выигрыш. Обоих участников конфликта отстранили от работы на ТВ до выяснения обстоятельств.

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Фото: instagram/aadrouz, instagram/tzar_vasilich_kirpichi