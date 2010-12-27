Друзь написал книгу "Петербург. Пешком по городу"

Александр Друзь написал путеводитель по Северной столице с интересными фактами.

Узнаваемый по голосу Александр Друзь, ведущей игры "Что? Где? Когда?" написал путеводитель по Петербургу. Известно, что в настоящее время книга находится в печати.

Сам Александр говорит, что книге он показывает маршруты, по которым любит водить своих друзей, когда те приезжают в Санкт-Петербург, а истории, описанные в путеводителе, он также рассказывает своим товарищам и знакомым во время прогулки.

Кроме того, стоит заметить, что в книге "Петербург. Пешком по городу" издано много интересных фактов. Один из них рассказывает, что принципы Федора Михайловича Достоевского в выборе себе дома, а также место жительства Гоголевского портного Роуча.

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