Александр Друзь может запустить собственное интеллектуальное шоу на фоне скандала

В конце января Александр Друзь представил в Петербурге свою новую детскую книгу "Эня, Томас и другие". В интервью каналу Piter.TV знаток посетовал, что на телевидении сейчас мало интеллектуальных шоу. Он также рассказал, что разработал формат новой ТВ-игры и ищет канал, на котором ее можно было бы транслировать.

Интеллектуальных шоу нужно намного больше, потому что сейчас интеллект становится модным, появляется всё больше разных QUIZ-оф, самых разных интеллектуальных игр НЕ в телевизионном формате. Но как сделать так, чтобы эти игры пришли на экраны - это очень тяжело. Я в своё время придумал телевизионную игру интеллектуальную, сейчас она на новом этапе невостребованная, потому что пока не могу найти канал, который ей бы занялся. В своё время она выходила на телеканале "100 ТВ", и я представляю, как тяжело придумать занимательную интеллектуальную программу.

Александр Друзь, писатель, магистр "Что? Где? Когда?".