Александр Друзь останется работать в Физико-математическом лицее Петербурга

Без работы магистр "Что? Где? Когда?" не останется.

Александр Друзь останется преподавателем Физико-математического лицея под номером 239, несмотря на скандал с увольнением с Первого канала. Об этом сообщает "Петербургский дневник", ссылаясь на директора петербургского лицея. По данным издания, магистр игры "Что? Где? Когда?" продолжит вести одноименный кружок в учебном заведении.

Это проблемы "Первого канала". Пусть они на себя посмотрят объяснил решение Патрусевич

Напомним, что днем 15 февраля стало известно о том, что Александр Друзь отстранет от участия в телевизионном проекте "Что? Где? Когда?", как и главный редактор шоу "Кто хочет стать миллионером" Илья Бер.

Напомним, что запах на набережной Карповки не опасен: "ПетербургГаз" ведет работы на трубопроводе.

Фото: Piter.tv