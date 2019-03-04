Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Масленицей и поделился собственным рецептом блинов

Губернатор показал своим подписчикам самый настоящий мастер-класс по изготовлению блинов, поделившись фирменным рецептом данного блюда.

Сегодня, четвертого марта, в своем инстаграмм-аккаунте губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко записал необычное поздравление жителей 47 региона со стартом недели Масленицы. Губернатор показал своим подписчикам самый настоящий мастер-класс по изготовлению блинов, поделившись фирменным рецептом данного блюда.

В ответ большинство подписчиков также рассказали губернатору как они готовят дома блины, а также раскрыли секреты самых вкусных, по их мнению, блинчиков, после чего также поздравили Александра Дрозденко с праздником.