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Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Масленицей и поделился собственным рецептом блинов

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Губернатор показал своим подписчикам самый настоящий мастер-класс по изготовлению блинов, поделившись фирменным рецептом данного блюда.

Сегодня, четвертого марта, в своем инстаграмм-аккаунте губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко записал необычное поздравление жителей 47 региона со стартом недели Масленицы. Губернатор показал своим подписчикам самый настоящий мастер-класс по изготовлению блинов, поделившись фирменным рецептом данного блюда.

В ответ большинство подписчиков также рассказали губернатору как они готовят дома блины, а также раскрыли секреты самых вкусных, по их мнению, блинчиков, после чего также поздравили Александра Дрозденко с праздником.

 

Теги: александр дрозденко, блины на масленицу, масленица, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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