Александр Дрозденко посетит Гатчинский район с рабочим визитом

Губернатор осмотрит ход строительства нескольких объектов.

В среду, 16 сентября, глава 47-ого региона Александр Дрозденко посетит Гатчинский район с рабочей поездкой. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Так, губернатор планирует посетить фабрику "Восход" в Больших Колпанах, проверить ход строительства нового городского бассейна, комплекса "Северо-Западный нанотехнологический центр" и оценить реконструкцию стадиона

"Спартак".

В конце поездки Дрозденко приедет в резиденцию на улице Киргетова и встретиться с активом района.

Ранее мы рассказали о том, что губернатор Ленобласти посетил новую поликлинику в Сертолово с главой Минздрава.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области