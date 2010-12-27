Для студентов-сирот размер губернаторской стипендии составляет 8 тыс. рублей, для студентов с инвалидностью – 5 тыс. рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжения о назначении ежемесячных именных стипендий для одаренных детей-сирот и студентов с инвалидностью, обучающихся в средних профессиональных и высших учебных заведениях.

До февраля следующего года именную стипендию губернатора будут получать 51 отличник и хорошист из числа сирот и инвалидов, проживающих на территории Ленинградской области.

Для студентов-сирот размер губернаторской стипендии составляет 8 тыс. рублей, для студентов с инвалидностью – 5 тыс. рублей.

Стипендии назначаются комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области на период с сентября по январь по результатам второго семестра обучения 2018/19 учебного года. Назначение губернаторской стипендии производится независимо от получения других видов стипендий.

Источник: пресс-служба ЛО