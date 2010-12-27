Новый социальный объект готов принимать пациентов из Бугров, Порошкино и Мендсары.

В пятницу, 8 ноября, действующий губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил новую детскую амбулаторию в Буграх.

"Важнейшая задача ― обеспечить доступность и качество медицинской помощи для жителей районов интенсивной застройки. Мы ввели в строй детскую амбулаторию в Буграх и завершаем реконструкцию взрослой. Это закроет сегодняшнюю потребность во врачебном обслуживании в поселении.", - заявил Дрозденко.

Дрозденко добавил, что после строительства поликлиники в Кудрово начнется возведение полноценной поликлиники в Буграх. Также в конце этого года в Мурино должна открыться взрослая амбулатория, а вслед за ней начнут возводить и детскую.

В здании, где теперь расположен новый социальный объект, ранее находился магазин. Помещение выкупили за счет бюджета области и провели в нем капитальный ремонт. Теперь в функции нового учреждения входит доступная среда для маломбоильных граждан. Также для амбулатории закупили новое медицинское оборудование, и обеспечили всем необходимым врачей-педиаторов, хирургов, диагностов.

Режим работы рассчитан на 50 посещений в смену, а всего в амбулатории будет работать 16 человек. Получить помощь смогут жители Бугров и деревень Порошкино и Мендсары.

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Фото: Правительство Ленинградской области