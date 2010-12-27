В Гатчинском районе 2-летний мальчик отравился средством от насекомых

Мальчик доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии.

В Гатчинском районе 2-летний ребенок случайно скушал таблетку от насекомых. Родители забили тревогу и вызвали медиков. Об этом пишут Невские Новости.

О происшествии стало известно 7 ноября. Это произошло в одной из квартир города Коммунар. Когда медики прибыли на место происшествия, ребенок был в удовлетворительном состоянии. Однако медики решили забрать его в больницу.

В больнице у малыша диагностировали интоксикацию организма от неустановленного вещества.

Ранее Piter.TV сообщил, что Выборг выступит на европейской выставке по охране памятников.

Фото: pixabay.com