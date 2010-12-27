В Гатчинском районе 2-летний мальчик отравился средством от насекомых

В Гатчинском районе 2-летний ребенок случайно скушал таблетку от насекомых. Родители забили тревогу и вызвали медиков. Об этом пишут Невские Новости.
О происшествии стало известно 7 ноября. Это произошло в одной из квартир города Коммунар. Когда медики прибыли на место происшествия, ребенок был в удовлетворительном состоянии. Однако медики решили забрать его в больницу.
В больнице у малыша диагностировали интоксикацию организма от неустановленного вещества.
Ранее Piter.TV сообщил, что Выборг выступит на европейской выставке по охране памятников.
Фото: pixabay.com
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