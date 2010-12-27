Александр Анюков останется в "Зените" на тренерской должности

Действующий контракт с игроком истекает 30 июня.

Руководство петербургского "Зенита" предложило тренерскую должность защитнику Александру Анюкову. Об этом сообщили ТАСС, ссылаясь на генерального директора клуба Александра Медведева.

Действующий контракт с Анюковым истекает 30 июня. Футболист играет за "Зенит" с 2005 года. В составе петербургской команды он стал пятикратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019), а также обладателем Кубка УЕФА (2008), Суперкубка УЕФА (2008), двух Кубков России (2010, 2016), четырех Суперкубков России (2008, 2011, 2015, 2016).

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Фото: ФК "Зенит"