Федор Емельяненко подписал новый контракт с Bellator

Контракт бойца рассчитан еще на три боя.

Российским тяжеловес Федором Емельяненко подписал новый контракт с промоушеном Bellator. Об этом президент федерации сообщил в социальных сетях.

Контракт бойца с организаций рассчитан еще на три боя. Предполагается, что первый из них пройдет в Японии в конце 2019 года, второй — в Нью-Йорке в 2020-м. Про третий бой информации пока нет. Среди потенциальных противников Емельяненко называют американцев Куинтона Джексона и Джоша Барнетта.

Россиянин назвал Bellator своим домом и обрадовался, что соглашение было достигнуто. Всего на профессиональном уровне "Последний император" провел в смешанных единоборствах 44 боя, одержав 38 побед.

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