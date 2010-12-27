Актриса Юлия Ауг охарактеризовала Олега Соколова

Советская и российская актриса театра и кино в молодости познакомилась с обвиняемым в убийстве выпускницы СПбГУ.

Юлия Ауг рассказала об отношениях с бывшим преподавателем СПбГУ, который обвиняется в убийстве 24-летней девушки. В 1990-х годах актриса увлекалась реконструкцией и познакомилась с Олегом Соколовым. Женщина поделилась воспоминаниями на своей странице в Facebook.

Ауг рассказала, что почти 30 лет назад историка называли "главным французом", и он был очень красив.

"Влюбиться в него можно было с первого взгляда. Самоуверенный, презрительный, жёсткий. Все, что импонирует юной самочьей природе, которой во мне, в мои 20 лет, тоже было достаточно. Мне нравилась эта презрительная сила. И я начала кокетничать и строить глазки. Совершенно не отдавая себе отчета", - призналась актриса.

Однако никаких отношений между Соколовым и ей не случилось.

"Но вот несколько дней назад я прочитала новость про историка, которого выловили из Мойки с отрубленными женскими руками в рюкзаке и этого историка зовут Олег Соколов. Соколов. И память начала шевелиться. Расчищать год за годом. <...> Но вот тот ужас, который я испытала, поняв, что это он, мне сложно описать", - рассказала Юлия Ауг.

Вечером 11 ноября подозреваемому в убийстве выпускницы СПбГУ официально предъявили обвинение. Мужчина пробудет под арестом до 8 января 2020 года.

Ранее Piter.TV собрал всю информацию о первом судебном заседании доцента.

Фото: Юлия Ауг / Facebook