Актриса Вита Корниенко: За карантин я научилась собирать кубики Рубика – от 2х2 до 7х7

Сериал со звездой "Льда 2" в одной из главных ролей вышел на телеэкраны.

К 10 годам в фильмографии юной актрисы Виталии Корниенко накопилось множество достойных работ, а она сама не планирует сбавлять обороты. В этом году на большие экраны уже вышли фильмы "Лёд 2" и "Спутник", еще одна премьера вышла на экранах поменьше. Телеканал СТС начал показывать сериал "Погнали", в котором Виталия играет одну из главных ролей.

"Эдик и его жена Алла с тремя детьми и подругой сына Дашей едут в Минск, чтобы младшая дочь Варя поучаствовала в конкурсе народной песни. Авантюрное путешествие подкинет им неожиданные встречи, в том числе с мамой-фантазёркой сбежавшей Даши. А незабываемых проблем добавит брат Эдика (Дмитрий Лысенков), который скрывается от криминального босса и его не самых сообразительных подчинённых" – гласит синопсис сериала.

Piter.tv решил пообщаться с Виталией об учебе, итогах карантина и разнице между кино и сериалами.

"Ты" или "вы" – в разговоре с журналистами какую форму ответа привычнее всего использовать? С каким вниманием со стороны взрослых сейчас приходится сталкиваться?

Наверное удобнее, когда ко мне на ты. Ну взрослые разные, так же как и дети, у всех разные характеры, разный настрой, кому-то я нравлюсь, кому-то нет, поэтому и внимание разное.

Сериал "Погнали" возвращает на "малый экран" жанр роуд-муви – действие в дороге давно не было в отечественных сериалах. Существует ли какая-то разница в съемках между сериальными и кинопроектами?

Если говорить в общем о разнице между съёмками сериалов и полных метров, то, мне кажется, что сериалы снимаются чуть быстрее. В полных метрах больше обращают внимание на детали, а в сериалах это не совсем так. В полных метрах больше ракурсов и дублей, больше требований ко всему и во всём.

Как вообще проходили съемки?

Съёмки "Погнали" были очень весёлые, все всегда шутили, все на позитиве. Было много экспедиций разных. За время экспедиций мы стали большой кино-семьёй и много времени проводили вместе и во время съёмок и в свободное от съёмок время.

Как на съемки проектов повлиял карантин?

Некоторые проекты, в которых я принимала участие до карантина, передвинулись. Сейчас, после карантина, почти все на площадках носят маски и перчатки. Но хорошо, что всё потихонечку начало нормализовываться.

Случились ли за время персонального режима изоляции какие-то маленькие "внутренние" победы?

Во время самоизоляции я делала много чего интересного, но, наверное, самое яркое – это то, что я попробовала себя в дубляже не в студии, а в домашних условиях. Занялась спиткубингом, научилась собирать кубики Рубика – 2х2, 3х3, 4х4, 5х5, 6х6, 7х7, пираминкс и miror cube. Усиленно начала играть на укулеле, улучшила свои знания по английскому языку и наконец-таки встретилась с бабушкой и дедушкой.

Внушительное число работ в кино внушает уважение. Да и для этого интервью у нас получилось найти небольшое "окно" в твоем графике. Сейчас сколько съемок у тебя на очереди сейчас?

Спасибо большое! Есть немножечко (улыбается), плюс досъемы, которые остались до карантина.

Как удается при такой плотности съемок учиться и находить время на свое развитие? Учителя в школе идут навстречу или есть "принципиальные"? Как складывается режим дня?

Сейчас же каникулы! А на развитие у меня хватает времени всегда, и на кубики рубика, и на поснимать свои фильмы, и на поиграть на укулеле, и на пообщаться с друзьями, и на английский, и на все остальное. Люблю, когда день активный и в нем много разных дел.

А вообще, у меня пока начальная школа, учителей не много, и очень хорошая и понимающая классная руководительница. Я стараюсь не пропускать ничего, а, если вдруг что-то пропустила, тут же изучаю, наверстываю и сдаю материал. Пока получается без четверок.

Фото: предоставлено телеканалом СТС