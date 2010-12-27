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Актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз в 46 лет
Сегодня, 19:57
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Актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз в 46 лет

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Ребенок появился на свет в Греции.

Актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз, пол ребенка женщина не раскрывает. Малыш появился в Греции, где и отдыхала звезда,сообщила 30 сентября "Gazeta SPb"

Информация о чаде остается под грифом секретности, о том, кто станет отцом стало известно совсем недавно. О радостной новости Миронова рассказала своим подписчикам в Instagram. Женщина написала о том, что "греческое чудо явилось в мир". 

На данный момент актрисе 46 лет. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Галустян станет новым ведущим на СТС

Фото: Мария Миронова / Instagram 

 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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