Галустян станет новым ведущим на СТС

Первый выпуск шоу выйдет на экраны в ноябре.

Комик Михаил Галустян станет ведущим на телеканале СТС. Об этом сообщает РБК.

Как новое лицо канала актер будет представлен 3 октября. В этот день состоится мероприятие рекламодателей, где будет присутствовать руководство канала.

Известно, что Галустян в паре с Сергеем Светлаковым будут вести еженедельное шоу "Русские не смеются". В описании передачи говорится, что в ней будут сниматься "самые смешные и самые серьезные люди России". Первый выпуск шоу выйдет на экраны в ноябре.

Видео: YouTube/m_galustyan, Подтвержденный