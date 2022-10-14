Актеры нового шоу "Вызов" рассказали о съемках в Карелии

Первый выпуск зрители увидят 15 октября в 14:00 на телеканале ТНТ.

В субботу, 15 октября, на телеканале ТНТ стартует реалити-шоу "Вызов", в котором 12 звёзд шоу-бизнеса и 12 интеллектуалов должны будут рука об руку проходить различные испытания. Им предстоит не только проверить себя на прочность, но и побороться за главный приз – 10 миллионов рублей.

Участники поделились впечатлениями после съемок реалити.

Для меня это первый опыт участия в каком-либо шоу. У меня всегда были съёмки в каких-то художественных фильмах, сериалах. И всегда был какой-то сценарий: я понимала, куда иду и что буду делать. А здесь мне сказали, что это интеллектуально-спортивное шоу и всё. Ну и сказали, что это не совсем формат реалити, что меня порадовало. Значит, не будут следить за нами 24/7, и у меня будет свой угол, где я смогу отдохнуть. Маргарита Аброськина, актриса

Съёмки "Вызова" проходили в Карелии, а ведущими стали Дмитрий Губерниев и Наталья Попова.

Единственное, что я могу сказать, что это был безумно крутой опыт. Я уже не думала, что смогу прожить детские чувства, как будто бы в зарнице или в лагере. Были очень крутые испытания, всё было очень интересно и супер круто продумано и реализовано. СНХ Виктория Агалакова, актриса

Первый выпуск зрители увидят 15 октября в 14:00 на телеканале ТНТ.

Какие-то ожидания по поводу интеллектуальных заданий не совпали ни у кого вообще, потому что мы думали, что будут какие-то вопросы на эрудицию, что надо будет поднимать все знания, которые у нас были со школ и институтов. Вообще нет. В основном были ребусы и задания на запоминание. У актёров с памятью всё в порядке, поэтому тут проблем не возникло. Маргарита Аброськина, актриса

Мало помогли на проекте мои знания, потому что задания, если честно, были уровня 7 класса: на логику, мышление. Но здесь сыграл эффект неожиданности. Того, что ты ждёшь, нервничаешь. И когда тебе нужно разгадать код, например, как это было в первой серии, ты в этот момент думаешь: "Боже мой, это же так элементарно!". Особенно, когда ты видишь, как другие ребята уже всё разгадали, а ты нет. И думаешь: "Блин, я тупой!". Хотя ты и есть представитель категории "умников", ты должен быстро справиться с заданием. Диана Некрасова, минералог

Были моменты, когда была проблема с погодой и, например, нам пришлось проходить одно испытание, одно из самых сложных, на рассвете. Чтобы сконнектиться как-то по кадру, свету. Нам пришлось вставать в 3 утра, чтобы в 5 уже стоять бодрячком, делать вид, что ничего не произошло. Катя Адушкина, блогер

Ранее Piter.tv писал, что петербуржцы снялись в новом шоу "Вызов" в Карелии.

Материал подготовили Ксения Александрова, Маргарита Чкадуа, Мария Шилина

Видео: Piter.tv